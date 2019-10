Dangereuse liaison

Jamie et Will Chapman sont mariés depuis quinze ans et ont un fils prénommé Dylan. Ils rencontrent des difficultés financières et Will est à la recherche d'un travail depuis un an. Alors que Jamie cumule deux emplois, Will passe tout son temps à la maison et s'occupe de Dylan. Un jour, elle surprend son mari en train de rire devant son écran d'ordinateur et cela éveille ses soupçons. Elle découvre qu'il entretient une correspondance assidue avec une jeune femme dont il a reçu des photos suggestives. Elle le somme d'arrêter cette relation. Will écrit donc à A.J. pour lui annoncer leur "rupture". Cela déclenche chez elle une soudaine envie de vengeance.