Dans l'enfer de la polygamie

A la suite de la mort de son mari, Leann et sa fille Julina partent vivre à Hilcreek, où Leann doit devenir la troisième épouse de Merril, sur décision du Prophète. Julina tombe amoureuse du fils du Prophète, Ryder. Ils doivent cacher leurs sentiments et lorsque le Prophète annonce qu'il veut prendre Julina pour cinquième épouse, les deux jeunes amants décident de se marier en secret et de s'enfuir. Leur plan échoue, le père de Ryder abandonne son fils en plein désert et séquestre Julina. Ryder retrouve son meilleur ami à Las Vegas, qui avait été banni de leur communauté. Grâce à lui et à la famille de Julina, le Prophète est écarté et les deux jeunes gens vont commencer une nouvelle vie hors de la Congrégation