Dans les griffes de Charles Manson

Années 60. Linda est une jeune fille perdue. Elle s’enfuit de chez ses parents à l’âge de seize ans et part pour Los Angeles, où elle vivote, entre drogue et sexe, au sein de la jeunesse hippie. Elle y rencontre Bobby. Ils tombent amoureux, se marient et ont un enfant. Mais Bobby décide de partir en Amérique du Sud pour «ses affaires », laissant à nouveau Linda livrée à elle-même, un enfant sur les bras. Un jour, elle rencontre Susan dans un restaurant. Celle-ci lui propose de venir vivre avec elle et sa communauté, « la famille », dans un ranch. Cette communauté est celle fondée par Charles Manson. Petit à petit, cette « famille », que Linda voyait comme un havre de paix, sombre dans la paranoïa, la violence et la folie, à l’image de son gourou. Ce qui conduira Linda à faire le guet pendant que ses « frères et sœurs » assassineront froidement des innocents choisis au hasard. Elle finira par témoigner auprès de la police, pour se racheter une conscience et empêcher la folie de continuer