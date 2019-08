Dans les griffes de ma belle-mère

Dès leur première rencontre, Cate et Harrison tombent amoureux l'un de l'autre. Elle est paysagiste, il est architecte et ils doivent finaliser ensemble un projet pour la construction d'un nouveau bâtiment à Los Angeles. Pour ce faire, la jeune femme a quitté San Francisco où elle partage un appartement avec sa meilleure amie, Kym. Harrison est si épris d'elle qu'il envisage très vite de l'épouser et de la présenter à sa mère, Evelyn, qui reçoit Cate dans sa propriété avec tous les égards et la tendresse qu'elle estime devoir à la fiancée de son fils. Pourtant, certains aspects obscurs du passé d'Harrison commencent à intriguer Cate et notamment la disparition brutale de son amour de jeunesse, Katie. Cate apprend également que le père d'Harrison s'est noyé accidentellement. Faisant part de ses interrogations à son amie Kym, celle-ci vient la rejoindre pour l'aider à pousser plus loin ses investigations et en savoir davantage sur ce jeune homme qu'elle juge un peu trop "parfait". Plus les deux jeunes femmes se penchent sur le passé d'Harrison, plus le mystère s'épaissit...