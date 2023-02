Dans les griffes de mon patient

Gregory Hampton et sa compagne, Monica Roberts, sont hospitalisés d'urgence suite à ce qui semble être une intoxication au monoxyde de carbone. Monica décède des suites de l'intoxication. A son réveil, Gregory fait la connaissance d'Hillary Penzer, la docteure qui s'est occupée de lui. Il tombe immédiatement sous son charme et développe une passion dévorante pour elle. Gregory tente de s'immiscer dans la vie d'Hillary, entre autres en envoyant des fleurs à sa mère. Il tente esnuite d'éliminer les proches d'Hillary qui pourraient se mettre sur son chemin : son amie Lori Hanson, son futur mari John, qu'il parvient à faire licencier et manque de tuer...