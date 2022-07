Dans les griffes de mon père

Le jour de l’anniversaire d’Angie, sa maman, Miranda, secouriste, la confie à son amie Linda afin que la petite passe la journée au parc avec ses amis. Alors que les enfants jouent, arrive un magicien qui prétend avoir été employé par Miranda pour faire une surprise à Angie. Le magicien enlève l'enfant. Ce n’est autre que Luke Masters, le père de Miranda, un ancien policier corrompu. Il exige de former à nouveau une famille avec sa fille et sa petite-fille. Miranda comprend que son père se venge d’elle car dans sa jeunesse, elle l’a fui dès qu’elle a pu et à rompu tout contact avec lui. Elle décide de retourner sur les lieux de son enfance dans l’espoir de trouver une piste qui la mènera à son père et à Angie. En arrivant à l’ancienne maison de ses parents, elle rencontre Kieran, son ami d’enfance, qui l’a rachetée pour en faire une maison d’hôtes. Kieran l’invite à séjourner sur place et se met à sa disposition pour l’aider. Miranda décide d’aller rendre visite à Leonard, l'ancien coéquipier de Luke, et à sa femme Opal, une amie proche de sa mère décédée. Elle ne comprend pas comment son père a pu la retrouver et elle suspecte Leonard de l’avoir aidé. Leonard nie les faits, mais son attitude laisse à penser qu’il a quelque chose à se reprocher...