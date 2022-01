Dans les griffes d'un mythomane

Jeune veuve et maman d'un petit garçon, Diane se donne à fond dans son travail. Très appréciée par Garrett, son patron, elle est néanmoins en compétition avec le redoutable Kyle pour un poste d’associée au sein de la société. Garrett organise une journée de dégustation de vins chez lui avec tous ses collaborateurs. Consciente que cette journée ne peut pas se faire sans elle, Diane n’a toutefois pas envie d’y aller en célibataire. Sa sœur Lori lui propose alors de faire appel à une agence qui met les femmes en relation avec des hommes pour leur tenir compagnie.?Ainsi, Diane fait la connaissance de Miles, qui sera son cavalier pour sa journée chez Garrett. Séducteur, sportif et drôle, l’homme fait sensation auprès des collègues et du patron de Diane. Quelques jours plus tard, Garrett organise un dîner chez lui et convie Diane et Miles. Diane fait alors une nouvelle fois appel à Miles et la soirée se passe à merveille. Ayant tous les deux vécu un drame dans leur vie, Diane et Miles s’ouvrent aux confidences et se rapprochent l’un de l’autre.