La jeune Allison a tout pour elle. Belle et élégante, elle ne tarde pas à conquérir Phillip, un milliardaire qui a fait fortune dans les logiciels. Ils se marient rapidement et leur vie ressemble bientôt à un conte de fées. Hélas, la vie d'Allison bascule le jour où elle commence à soupçonner Phillip d'être impliqué dans la mort de sa première femme. Alors qu'elle cherche à découvrir la vérité, les choses se compliquent et finissent par devenir très dangereuses pour elle.