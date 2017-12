De l'amour pour Noël

Heather, jeune metteuse en scène qui ne rêve que Broadway monte « Un conte de noël » de Dickens au théâtre de Belmont quand elle apprend qu'elle est engagée par un théâtre de New York C'est alors qu'elle tombe sur Bobby, un amour d'enfance, de retour après huit années dans la marine. Après s'être, non sans mal, débarrassée de l'encombrant Roger,et poussée par Julia, sa meilleure amie et Myra, la nièce de Bobby, elle finit pas céder à ses sentiments pour ce dernier. Seulement, le jour de Noël, elle lui apprend qu'elle s'en va. Or après sa longue absence, Bobby n'aspire qu'à rester chez lui et souhaite encore moins se lancer dans une relation à distance.