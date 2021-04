De la passion à l'obsession

Nicole Brooks est une jeune avocate brillante. Très indépendante, elle fait passer sa carrière avant tout le reste. Elle est néanmoins très proche de son collègue, Kyle, ainsi que de sa soeur Angela, qui occupe un poste important dans une agence de publicité et veut à tout prix la voir en couple. Lorsque cette dernière lui présente son nouveau collègue, Michael, Nicole a immédiatement le coup de foudre. Beau, intelligent, très ambitieux comme elle, il semble avoir toutes les qualités requises. Ils se mettent rapidement en couple et tout semble s’annoncer sous les meilleurs auspices, d’autant plus que Nicole obtient une promotion. Mais son travail extrêmement prenant finit par la rattraper et elle préfère rompre avec Michael. Immédiatement après, une série d’événements étranges et alarmants se produit.