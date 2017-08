De mères en filles  

Katie et sa meilleure amie, Sara, arrivent en première année à l’université de Tate. C’est la période du "recrutement" pour les clubs d'étudiants. Le choix semble être facile pour Katie puisque sa mère, Lutie, a fondé l’un des plus prestigieux d’entre eux avec sa meilleure amie, Summer. En tant qu’héritière, Katie doit intégrer la maison Delta Beta Theta. Mais elle découvre les manigances de Gwen, future présidente de Delta et fille de Summer, et la dénonce à leur comité d’éthique.