De retour vers Noël

Ali, une jeune femme ambitieuse et indépendante, voit arriver les fêtes de Noël avec tristesse, alors qu'elle adorait cette période. En effet, son seul regret dans la vie est d'avoir quitté son petit ami, il y a un an, pendant les fêtes de Noël, sur un coup de tête. Elle rencontre alors Ginny, une femme étrange et fantasque qui lui demande si elle souhaiterait avoir une seconde chance et pouvoir rejouer ce Noël fatidique. Ali se réveille alors, le matin du 24, chez ses parents, un an auparavant, avant la rupture fatidique. Elle a ainsi l'occasion d'éviter ses erreurs. Mais elle va ouvrir les yeux sur sa relation et sur ce qu'elle croyait être le mieux pour elle...