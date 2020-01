Dorothée, Hélène et les garçons, Premiers baisers, Les Musclés, ... autant de séries et de programmes qui ont marqué toute une génération. Comment la machine s'est-elle lancée ? Comment expliquer un tel succès ? Avec les acteurs de cette petite révolution, "Génération AB Productions" vous propose de revivre l'ascension et la fin d'un phénomène.