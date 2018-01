Au-delà des apparences

Jenn Corbin est une femme heureuse. Elle vit dans une belle maison avec son mari Bart, dentiste réputé et leurs deux enfants. Mais quelques semaines avant Noël, en pleine nuit, on découvre le corps sans vie de Jenn, morte d’une balle dans la tête et à côté d’elle une demande de divorce signée par son mari. Apparemment, tout laisse à penser qu’il s’agit d’un suicide. Pourtant la famille de Jenn refuse de le croire. En menant leur enquête, les lieutenants Roche et Malveaux découvrent que Jenn entretenait une relation avec un mystérieux correspondant sur Internet. Quelle est la relation entre sa mort et le suicide d’une ancienne petite amie de Bart plusieurs années auparavant ?