Dernier week-end entre amies  

Joss, Cait, Marti, Stéphanie, Laura et Wendy passent le week-end ensemble dans la maison d’hôte de Rebecca, la tante de Stephanie, pour fêter l’enterrement de vie de jeune fille de Wendy qui se marie bientôt. Toutes les filles sont amies depuis la faculté et plusieurs d’entre elles ne se sont pas revues depuis des années. Cait et Joss se sont quitté fâchées après le décès d’Eric, le fiancé de Joss que celle-ci soupçonnait d’avoir eu une aventure avec Cait, peu avant qu’il ne meurt dans un accident de la route. Vingt quatre heures après l’arrivée des filles chez Rebecca, Cait est retrouvé morte dans le jardin. Elle serait tombée du toit. Le shérif Zach Watts mène l’enquête...