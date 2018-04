La dernière prétendante

Hayley se voit proposer un emploi de directrice de production sur une émission de télé-réalité pour remplacer au pied levé une collègue partie brusquement. Le premier jour, elle tombe sous le charme de Ross, rencontré au bar de l’hôtel. Quelle ne sera pas sa surprise d’apprendre, le lendemain, que Ross est la vedette de l’émission dont le but est qu’il trouve la femme de sa vie parmi les cinq candidates restantes ! Des actes de sabotage sont perpétrés sur le plateau et l’une des candidates, Tina, disparaît. Son corps est retrouvé sur la plage. Barbara, qui dirige le tournage, fait tout pour que l’enquête soit discrète et ne l’empêche pas de boucler l’émission. Elle va même jusqu’à faire accuser Hayley qui veut tout arrêter pour protéger les candidates...