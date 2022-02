Des fiançailles sous la neige

Ben et Cara, qui vivent désormais ensemble, décident de passer le week-end en amoureux sur les pistes de Clara Lake, lieu de leur rencontre il y a un an de ça. Ben a quitté Cyan, la société de snowboard qu’il avait créé et se relance dans l’aventure avec un nouveau prototype. Cara a quitté le magazine où elle travaillait et s’apprête à sortir son premier roman. Le week-end, qui devait être un week-end romantique et l’occasion pour Ben de demander Cara en mariage, se transforme finalement en voyage d’affaire...