Des parents inquiétants

La vie sourit à Summer et Clint. Celui-ci trouve un nouveau travail, ils préparent tous deux leurs fiançailles et tentent d'avoir un enfant. Ils sont invités par l'employeur de Clint et sa femme, Travis et Lily Walsh, et cette dernière propose à Summer de l'engager pour redécorer leur salon. Par la force des choses, Summer se retrouve à garder leur fille, Sophie, qui fait preuve d'un comportement violent et étrange. Inquiète, Summer décide d'enquêter et grâce à son amie pédiatre, Monica, elle découvre que Sophie n'est pas la fille de Lily, mais sa nièce. En réalité, elle s'appelle Sasha.