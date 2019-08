Des vacances en enfer

Samantha et Ellie, sa fille de 18 ans, partent en vacances pour une semaine dans la baie de Tampa. Samantha traverse à ce moment-là une crise conjugale. À leur arrivée dans la marina, elle rencontre Xavier Le Blanc, un séduisant capitaine de voilier. Elle part en excursion avec lui, sur son bateau, avec Ellie. En fait, Xavier veut l’enlever et l’envoyer à son commanditaire et éliminer Ellie, encombrante. La croisière tourne au cauchemar. David, le mari de Sam, tente de retrouver leurs traces.