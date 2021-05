Des vacances en enfer : belle journée pour se venger

Samantha et David McCarthy décident d’accompagner leur fille, Ellie, à un tournoi de beach volley qui se déroule en Floride. Le couple n’est pas rassuré car Ian, le demi-frère de Xavier LeBlanc, l’homme qui avait enlevé Samantha et tenté d’assassiner Ellie un an plus tôt, est encore en liberté. Samantha devait être livrée à un certain Rodriguez, dans le cadre d’un trafic d’êtres humains, mais elle avait réussi à s’échapper et à tuer Xavier, avec l’aide de son mari et de Kyle, un agent du FBI. Malheureusement, Rodriguez retrouve la trace de Samantha et l’enlève, ainsi que David et Ellie...