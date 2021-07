Des vacances en enfer : belle journée pour se venger

Samantha et David McCarthy décident d’accompagner leur fille Ellie à un tournoi de beach volley qui a lieu en Floride. Le couple n’est pas rassuré car Ian, le demi-frère de Xavier LeBlanc, l’homme qui avait enlevé Samantha et tenté d’assassiner Ellie un an plus tôt, est encore en liberté. Samantha devait être livrée à un certain Rodriguez, dans le cadre d’un trafic d’êtres humains, mais elle avait réussi à s’échapper et à tuer Xavier, avec l’aide de son mari et de Kyle, un agent du FBI. Malheureusement, Rodriguez retrouve la trace de Samantha et l’enlève, elle, son mari David et sa fille Ellie. Il se fait aider par son fils Miguel et son homme de main Eduardo. Heureusement, Ian, qui a des sentiments pour Ellie, se portera au secours de la famille.