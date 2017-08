Dévorée par l'ambition  

Jessica est une belle jeune femme à qui tout réussit. Lorsqu'elle est engagée par un laboratoire pharmaceutique pour vanter les mérites d'un nouveau médicament censé remettre à flot la société, Jessica est certaine de pouvoir convaincre l'administration délivrant l'autorisation de mise sur le marché des médicaments et des produits alimentaires aux Etats-Unis de lancer le produit sur le marché. Or, elle ignore que Don, un chercheur, a découvert que ce médicament pouvait se révéler mortel pour certains de ses utilisateurs. Lorsque Don menace de révéler cette information aux yeux du grand public et donc, de bloquer le lancement du médicament, Jessica le supprime. Renee, la fille de Don, cherche à tout prix à élucider la mort de son père. Découvrira-t-elle la vérité ?