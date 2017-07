La digne héritière  

Emma Silver est animatrice radio à Seattle. C'est une jeune citadine qui aime sortir et sait profiter de tous les attraits de la ville. Suite au décès de son grand-père, elle hérite de la ferme familiale à trois heures de voiture de Seattle. Elle apprend alors qu'il avait des dettes et qu'il avait emprunté de l'argent en hypothéquant sa maison. Emma va se battre pour que la banque ne vende pas la propriété à un promoteur. Tous les ans, Valleyville, la capitale de la citrouille, organise un concours de citrouilles géantes. Sa station de radio ayant changé de direction, elle se retrouve à animer une émission sur la nature et sur la culture des citrouilles, puisqu'elle s'est inscrite au concours. Hélas, elle n'a aucune compétence en la matière. Pour remporter le prix de 50 000 dollars qui lui permettra de lever l'hypothèque, elle finit par s'allier à Steve, un jeune voisin qui va lui faire découvrir les joies de la campagne...