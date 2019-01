La disparition de mon enfant

Luz Cuevas, une mère de famille de trois enfants, refuse de croire que son bébé a péri carbonisé dans l’incendie de sa maison. Elle est, en effet, convaincue que son enfant a été enlevé et que l’incendie n’était qu’un prétexte. Personne ne la croit, pas même son mari qui finit par la quitter. Six ans après ce tragique accident, Luz tombe nez à nez avec une petite fille lors d’une fête d’anniversaire et croit reconnaître Delimar, sa fille. Prétextant que celle-ci a du chewing-gum dans les cheveux, Luz en profite pour lui en prélever quelques-uns afin de procéder à un test ADN. Avec l’appui d’un député et de la police, Luz va tenter de prouver qu’il s’agit bien de son enfant...