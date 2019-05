Disparitions suspectes

Sunday et Parker profitent de leur premier anniversaire de mariage pour résoudre une affaire criminelle. Ils ont invité dans leur ranch la femme qu'ils soupçonnent et parviennent à lui faire avouer son crime devant les yeux médusés de Danny, chef du "Secret Service", le père de Sunday, et de Miriam, la mère de Parker. Le lendemain, Parker, ancien secrétaire d'Etat, doit inaugurer un musée du chemin de fer. En y allant, Miriam et Danny se font enlever. Le ravisseur demande la remise en liberté de Claudius Jovunet, un tueur à gage actuellement en prison, contre la libération de ses otages. Parker appelle le Président, son ami, afin qu'il lui donne l'autorisation de tout entreprendre pour libérer sa mère et son beau-père. Le Pésident accepte. Sunday demande à Molly, son assistante, d'analyser en détails les éléments en leur possession : les photos que le ravisseur leur a envoyées et les anciens dossiers dans lesquels elle a plaidé. Miriam et Danny sont enfermés dans un sous-sol. Sunday et Parker rendent visite à Jovunet et le persuadent de les aider. Il accepte de jouer leur jeu : ils vont faire semblant d'accepter les conditions du ravisseur pour gagner du temps. Molly trouve dans ses dossiers le nom d'un homme qui en voulait à Sunday, Wexler Klint, dont le frère, Wallace, a été injustement condamné à perpétuité.