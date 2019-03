Evan Lauker, agent immobilier, part à la pêche quelques jours sur son bateau avec un ami. Sa femme Nicole reste chez eux, dans leur grande maison en bord de mer. Le soir même, elle est réveillée en pleine nuit par la police : on a retrouvé au large des débris du bateau d'Evan, détruit dans une explosion ainsi que deux corps. Le FBI s'en mêle, le corps d'Evan n'ayant pas été identifié. Ils soupçonnent Evan d'être encore vivant et d'être mêlé à un trafic de drogue. Nicole ne les croit pas et décide de mener sa propre enquête qui va la mener de Long Island à Montréal, en passant par Détroit.