Divorce sous surveillance

Le divorce de Sam Manning et de Julie Holt vient d'être prononcé. Chacun a droit à la moitié de la maison de Beverly Hills qu'ils viennent d'acheter et que Sam, qui travaille dans le bâtiment, avait presque fini de refaire entièrement. Julie n'en veut pas mais Sam insiste pour la lui laisser. De son côté, il part travailler sur un chantier de Chicago, à 3 000 kilomètres de là. Elle y emménage dans l'idée de terminer les travaux et de la vendre au plus vite. Elle en profite pour prendre de la distance avec son métier de rédactrice de presse et se consacrer à la peinture. Rick, le patron du journal où elle travaillait en free-lance, lui propose un poste alléchant mais elle décline. En faisant ses courses, elle rencontre Tyler Jordan, un homme à tout faire qui vient terminer les travaux chez elle. Julie et Tyler deviennent vite très proches, mais Julie a besoin de se laisser du temps après son divorce. Elle commence même à se méfier de Tyler après la disparition d'un de ses colliers et demande à son amie Alison, l'avocate qui s'est occupée de son divorce, de faire mener une enquête sur le passé de Tyler...