Du rêve au cauchemar (avec James Franco)

Kelley, une jeune lycéenne, se rend à une fête organisée par des stars et rencontre Christian Booth, un comédien de série très connu. Malgré l’interdiction de son père, elle sort avec lui. Christian, qui se montre très amoureux dès le début de leur relation, finit par devenir de plus en plus présent, suspicieux et jaloux. Il fait peur à Kelley, qui finit par rompre. Mais Christian est de plus en plus menaçant et malgré une explication musclée avec le père de la jeune femme, il décide d’entrer chez elle par effraction alors qu’elle est seule avec sa belle-mère.