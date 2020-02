Echapper à mon kidnappeur !

Billy a une vie parfaite : une belle maison, un poste de journaliste envié et l'amour de sa vie, Ellie. Un matin, il la demande en mariage, mais elle refuse. Il s'en va au travail contrarié et à son retour en soirée, elle a disparu. Elle réapparaît trois jours tard, droguée et sans souvenir de ce qui lui est arrivé. Les deux enquêteurs chargés de l'affaire interrogent tour à tour Billy, Ellie, sa sœur Jen et Ryan, un collègue de Billy. Ils dépeignent tous une vie de couple sans histoire, qui ne donne aucune explication à cet étrange drame. L'arrivée du docteur Killmeade, le psychiatre d'Ellie, apporte un nouveau point de vue sur l'affaire. Ellie souffre de troubles post-traumatiques depuis son enfance et l'enlèvement d'une camarade de classe sous ses yeux.