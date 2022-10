Effroyable belle-mère

Veuf depuis quelques années, Michael mène une vie paisible avec ses deux filles : Lily, qui prépare son entrée à l'université de Brown, et Nicole, 11 ans. La petite famille est bien entourée : Cynthia, la collègue de Michael, et Patrick, le meilleur ami de Lily, veillent au grain et sont toujours prêts à venir en aide aux Stone. Mais Michael se sent seul et lorsqu'il voit le profil de Maddie en consultant un site de rencontres, il tombe rapidement sous son charme. Cette idylle n'est pas du goût de Lily, qui voit en Maddie une personne fausse et manipulatrice. Michael a beau s'interposer entre les deux jeunes femmes, rien n'y fait : Lily n'a aucune confiance en la petite amie de son père. Peu à peu, les preuves du comportement suspect de Maddie s'accumulent.