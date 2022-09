Egarement coupable

Veronica Simon, psychiatre,soutient son mari Jake pendant sa campagne à l'élection sénatoriale de Louisiane. La rumeur sur l' éventuelle liaison extra conjugale qu'il aurait ne favorise pas son score dans les sondages. Veronica,lors d'un gala de soutien à des artistes rencontre Victor, à qui elle achète une sculpture. À l'occasion de la livraison de la sculpture, Victor et Veronica se revoient et décident de dîner ensemble. Elle ne résiste pas à l'attirance qu'elle ressent et ils passent tout le week end ensemble alors que Jake est en voyage de campagne. Mais alors que Victor est de plus en plus pressant auprès d'elle, Veronica essaie de lui faire comprendre que ce qu'ils ont partagé n'était qu'une aventure sans lendemain. Victor ne l'accepte pas et il la harcèle. Étant éconduit, il s'arrange pour se rapprocher de Jake et devenir un de ses amis du club de tir. Jake l'emmène à une partie de chasse à laquelle le Gouverneur l'a invité. Quand Veronica se rend compte que Victor a également réussi à séduire sa fille Lizzy, elle comprend la manipulation de Victor et elle réalise que son mari est en danger du fait de la présence de Victor à la partie de chasse. Elle les retrouve pour essayer de prévenir le drame qu'elle pressent. Victor s'enfuit pour enlever Lizzy, Jake et Veronica vont à sa poursuite et lors d'une bagarre, un coup de fusil mortel atteint Jake. Alors que Veronica essaie de calmer Victor, Lizzy tire sur lui et le blesse. Veronica a repris la campagne de son mari et a été élue Sénatrice. Victor est en prison et alors que Veronica lui rend visite, il l'accuse d'avoir tout manigancé et de l'avoir manipulé.