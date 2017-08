Elaine, portée disparue depuis trois ans...  

Un soir d'hiver, la jeune Elaine Dawson s'apprête à prendre l'avion pour Gibraltar où son amie Rosanna Hamilton doit se marier le lendemain. Mais une panne informatique paralyse l'aéroport de Londres et son vol est annulé. Elle rencontre alors le célèbre avocat Marc Reeve qui lui propose de passer la nuit chez lui. Plus personne ne la reverra vivante. La police soupçonne logiquement Marc Reeve, mais aucun élément ne permet d'établir sa culpabilité. Trois ans plus tard, tourmentée par la disparition de son amie dont elle se sent en partie responsable, Rosanna revient à Londres et décide de mener l'enquête.