Elizabeth SMART, kidnappée à 14 ans

Elizabeth raconte l’histoire vraie et tragique de son enlèvement à l’âge de 14 ans dans sa chambre par Brian David Mitchell, un vagabond que ses parents avaient fait travailler pour eux. Après l’avoir enlevée, il ramène son otage au campement où sa femme, Wanda Barzee les attend. Il viole Elizabeth dès le premier soir pour sceller leur soi-disant union céleste et faire de lui sa deuxième épouse. Elle est attachée et maltraitée chaque jour. Elizabeth comprend vite qu’elle devra jouer le jeu de ses tortionnaires pour survivre. A mesure que les jours passent, le couple se délite, Mitchell sombre dans l’alcool et affame Barzee et Elizabeth. Après un séjour en Californie où les deux femmes meurent quasiment de soif quand Mitchell est arrêté en ville et détenu pendant une semaine, Elizabeth réussit à convaincre le couple de retourner dans l’Utah en faisant du stop. A la sortie d’un supermarché à Sandy, où ils s’étaient arrêtés pour voler des provisions, ils sont appréhendés par la police et Elizabeth peut décliner sa véritable identité. Elle est enfin rendue à sa famille après 280 jours de séquestration.