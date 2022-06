En cavale avec mon fils

Dôtée d’une nouvelle identité, Anna Victoria Barabas est prête à se cacher de son passé aussi longtemps que nécessaire. Mais avec son jeune fils qui pose maintenant des questions sur son père et une nouvelle relation prometteuse à l’horizon, elle a de plus en plus de mal à gérer la situation. Lorsque l’ex-petit ami abusif d’Anna découvre qu’elle est toujours en vie et a un fils, il veut à tout prix la retrouver. Les secrets la rattrapant enfin, Anna doit décider si elle veut continuer à courir ou si elle doit faire face à son passé afin de protéger ceux qu’elle aime avant qu’il ne soit trop tard.