Mon enfant à tout prix

Nathalie et Steve Johnson semblent mener une existence idyllique. Ils vivent, heureux, dans une superbe maison avec Evan, le fils de Steve, âgé de huit ans. Steve est un chirurgien de renom tandis que Nathalie dirige une boutique. Il ne manque qu'un bébé à leur bonheur. Lorsque Nathalie évoque son désir d'adopter un enfant sur internet, leurs vœux semblent sur le point d'être, enfin, exaucés. Un avocat hongrois, Gabor Szabo, leur offre la possibilité d'adopter une petite fille du nom de Geeta. Même si Steve se montre, tout d'abord, méfiant, la photo de la petite fille ainsi que l'enthousiasme de sa femme lui font oublier ses craintes. Ils se rendent donc à New York, rencontrent l'avocat et finalisent leur demande d'adoption. Tout va pour le mieux jusqu'à ce qu'ils découvrent l'horrible vérité : ce bébé est mis aux enchères. Le couple refuse de se prêter à cette transaction illégale et humainement inadmissible. Ils contactent aussitôt la police. Les autorités connaissent les pratiques de Gabor, mais n'ont jamais pu l'arrêter.