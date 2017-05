Mon enfant diabolique  

Après avoir traversé de douloureuses épreuves, Claire et Adrian adoptent une petite fille de 8 ans, Isabel. Ils ignorent que l’enfant a un passé plutôt sombre qui ne va pas tarder à les hanter. En effet, Claire remarque très vite qu’Isabel a un secret : elle est persuadée qu’un petit garçon prénommé Stevie vit dans leur maison. Après avoir elle-même été témoin d’événements étranges, Claire se rend à l’évidence : Isabel dit la vérité. Tout en essayant de convaincre Adrian qu’il se passe quelque chose d'anormal chez eux, Claire tente de découvrir qui est Stevie, et ce qu’il veut. Mais la situation ne fait qu’empirer lorsque le comportement de Stevie devient de plus en plus agressif…