Tous ces enfants m'appartiennent !

Kelly couche sa fille, Sadie, âgée de quelques mois. Un homme s’introduit dans la maison et la kidnappe. De retour chez lui, Garrett Penderson parle seul au fantôme de ses deux enfants et engage Olivia pour être la nounou de Sadie, devenue Laura, et d’un autre bébé qu’il aurait confié à de la famille pour le moment, le temps de se remettre de la mort de sa femme. Il se rend ensuite chez Jennifer, enceinte, pour faire du repérage avant de lui kidnapper son enfant. Il assiste à une dispute entre elle et son mari, Matt. Ce dernier s’en va et Jennifer est victime d'un malaise. Garret appelle les secours. A l’hôpital, Jennifer se remet de ses émotions avec Karen, sa meilleure amie et associée, qui congédie Matt pour elle. Elle ne veut plus de lui dans sa vie. De retour chez elle, Jennifer s’interroge sur l’identité de son ange gardien et décide de le retrouver, avec l’aide de connaissances dans la police. Elle se présente chez lui pour le remercier et l’inviter à déjeuner. Garrett lui apprend qu’il a perdu sa femme et ses deux aînés. Par ailleurs, il compte emménager dans sa rue.