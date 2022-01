Es-tu ma fille ?

Kristen travaille pour une maison d’édition qui publie des histoires vécues et vit seule depuis la disparition de sa fille Olivia, survenue six ans plus tôt. Un soir,son ex-mari Justin et elle reçoivent un appel de la police leur annonçant que leur fille a été retrouvée. Ils constatent que ces années de calvaire ont profondément transformé leur fille et ils décident de l’entourer du mieux qu’ils peuvent. Mais rapidement, "Olivia" se montre réfractaire à toute collaboration avec la police et le récit de son kidnapping présente des failles qui éveillent les soupçons de Justin. Alors qu’elle reçoit la visite d’une ancienne amie, Beth, "Olivia" se montre sous un jour agressif et méfiant, ce qui provoque le départ prématuré de son amie. Quelques jours plus tard, Beth est agressée et Justin soupçonne immédiatement "Olivia". Kristen, qui essaie tant bien que mal de la soutenir, se trouve ébranlée à l’idée que sa véritable fille soit encore en danger dehors. Kristen décide donc de provoquer une confrontation avec elle en l’emmenant sans le lui dire à l’endroit où sa vraie fille a été enlevée six ans plus tôt...