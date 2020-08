Es-tu mon fils ?

Sarah a une vie parfaite, un mari qui l’aime et deux petits garçons. Un jour à la plage, le plus jeune, Matt, disparaît mystérieusement. Dix ans plus tard, le soir du mariage de son aîné, Ian, Sarah, devenue veuve, aperçoit un jeune garçon qui rôde près de la maison. Elle le revoit le lendemain : il prétend être Matt. Il a été recueilli et adopté après une quasi-noyade qui l’a rendu amnésique. Sarah et Ian sont méfiants car la mort récente de Jake dans un accident de voiture est synonyme d’héritage conséquent. Ian exige que Matt fasse un test ADN.