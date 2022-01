Escapade entre rivales

Julie a du mal à tourner la page depuis sa séparation avec Tom et leur fille, Rosalie, supporte mal cette situation. De plus, Tom fait pression sur Julie pour qu’elle donne une seconde chance à leur relation même s’il est en couple avec Claire, son ex-petite amie, connue à l’université. Invitée à un week-end avec son groupe de célibataires, Julie saisit cette occasion, en espérant échapper à un mystérieux harceleur qui ne cesse de lui envoyer des messages de menace en ligne. Elle y retrouve une amie récente, Marissa, et Zack, qui ne la laisse pas indifférente, même si une certaine Georgia fait tout pour contrarier ses projets. Dès son arrivée au gîte, Julie est victime d’une série d’accidents suspects...