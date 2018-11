Escapade princière

Quelques jours avant les fêtes de Noël, la princesse Katherine de Montsaurai se rend à New York pour un voyage officiel. Passionnée d’art et de photographie, elle souhaite visiter des expositions, mais le protocole et son planning très chargé ne lui laissent aucune liberté. Elle décide d’échapper à ses obligations et de partir à la découverte de la ville. Nostalgique des Noëls qu’elle avait passés avec sa mère, disparue dans son enfance, elle recherche les lieux qui l’avaient enchantée. Au cours de sa promenade, elle se fait voler son sac et son appareil photo et rencontre Jack, un ancien courtier immobilier, reconverti dans la rénovation d’appartements. Le jeune homme tente de lui venir en aide, mais Katherine refuse, voulant protéger son anonymat. Le hasard les réunit à nouveau et cette fois, Jack lui présente ses amis.