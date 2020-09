Escort girl pour payer ses études

Cassie et Alyssa quittent le lycée pour intégrer l’université de Tate Riley. Sur le campus, elles rencontrent Gabby, une amie d’Alyssa, qui propose tout de suite à Cassie de devenir cheerleader. Celle-ci accepte, mais annonce à Gabby qu’elle va devoir arrêter ses études pour trouver un emploi. En effet, son père ne donne plus de nouvelles et ne réglera pas les frais de scolarité du deuxième semestre. Gabby propose alors à Cassie de fréquenter un ancien étudiant de la faculté pour gagner de l'argent, comme le font d’autres cheerleaders. Cassie met alors à jour un réseau d’escort girls dirigé par la coach des cheerleaders, Stéphanie.