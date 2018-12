Il était une fois à Castlebury...

Julie Daly, jeune américaine ayant la charge de ses deux turbulents neveux depuis la mort de leur mère, apprend le même jour son licenciement et le départ de la gouvernante ! Et reçoit, le même soir, la visite du majordome de Monsieur le Duc, grand-père des enfants, qui les invite à passer Noël au château de Castlebury, quelque part au Lichtenstein… Choquée du mépris que ce Duc avait montré envers sa sœur, quand elle avait osé épouser le fils ainé de cette famille de la noblesse européenne, Julie finit par accepter cette offre, davantage pour ses neveux qui n‘ont jamais vu leur grand-père que pour elle-même ! Et, profitant des vacances de Noël, ils se rendent tous trois au château, où ils sont accueillis avec la plus grande froideur par Monsieur le Duc ! Le choc est rude, le vieil homme acariâtre et revêche regarde de haut cette famille si mal élevée mais la jeunesse et la légèreté de Julie, sa volonté de rendre ses neveux plus heureux malgré la mort de leur mère, parvient peu à peu à briser l’armure dans laquelle le Duc s’est carapacé ! Et épaulés par le majordome et par Ashton, second fils du Duc qui succombe peu à peu à son charme, Julie et les enfants achèvent un séjour instructif sur un merveilleux réveillon de Noël, lors de ce bal somptueux qui est l’occasion pour le Duc de leur montrer qu’il a profondément changé et l’occasion d’un tendre rapprochement entre la belle et son prince charmant!