Etudiante, et plus si affinités...

Lorsque Cassie apprend que sa bourse d’études ne sera pas reconduite, elle craint de devoir quitter l’université prestigieuse où elle étudie depuis un an. Elle découvre alors qu’une sororité peut lui offrir un logement et prendre en charge ses frais de scolarité. Eblouie par cette offre, elle entre chez les Lambdas. Très vite, le rêve tourne au cauchemar : une des membres de la maison meurt dans des circonstances mystérieuses et peu de temps après, une autre jeune fille est victime d’un accident. Cassie découvre peu à peu l’envers du décor et l’ignoble chantage dont sont victimes les étudiantes...