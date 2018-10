Etudiante : option escort

Tout juste arrivée à l'université de Montlake de Seattle pour suivre ses études d'architecte d'intérieur, Katie est une jeune femme volontaire et passionnée. Très vite, ses rêves lui semblent à portée de main lorsqu'elle sympathise avec sa professeure d'histoire de l'art, madame Hickman, qui la recommande pour une prestigieuse formation en Italie. Katie fait la connaissance de Tessa, une jeune femme ambitieuse qui travaille comme escort-girl avec ses amies, Rochelle et Sasha. Chacune des quatre jeunes femmes, à sa manière, va faire l'expérience de cette vie de paillettes : le glamour, le romantisme, la réussite et peut-être même l'amour...