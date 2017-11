Désormais divorcée et célibataire, l'avocate Jess Gradwell tente d'élever au mieux Jake, son petit garçon âgé de trois ans, et d'être attentive à sa Sara, sa fille adolescente. La vie de Jess est chamboulée par le retour d'Alex Lofton, son ancien fiancé et père de Jake. Celui-ci ignore qu'il est le père de l'enfant. Il met bientôt tout en oeuvre pour reconquérir la jeune femme.