Face à la tornade

Michael, un astrophysicien, et sa petite amie, Rebecca, travaillent à "Hélios International" sur un audacieux projet : capturer l'énergie émise par les éruptions solaires pour produire de l'électricité renouvelable. Lors de la première expérience, une surcharge fait sauter certaines antennes de réception de l'énergie, mais les scientifiques parviennent à compenser les fluctuations et à terminer l'essai. Michael s'aperçoit alors que lors du transfert, 2% de l'énergie a disparu. Peu de temps après, un étrange phénomène frappe une station-service de la région : une sorte de tornade se déplace à grande vitesse en émettant un bourdonnement électrique et en attirant tous les objets en métal qui se trouvent sur sa route. Le shérif de la ville voisine, un ami de Michael, lui demande de venir lui donner son avis. Pour l'astrophysicien, le phénomène est d'origine magnétique et a forcément un rapport avec le projet Hélios. Malheureusement, le PDG d'Hélios rechigne à lancer une enquête de peur de perdre des investisseurs et refuse même de repousser un second essai du système prévu le lendemain en France. Les phénomènes étranges se multiplient dans les environs du laboratoire Hélios...