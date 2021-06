Face aux mensonges de ma soeur (avec Andrea Bowen de Desperate Housewives)

Nick et Haley attendent un bébé quand le père de Nick meurt tragiquement dans un accident de chantier. Le jour des funérailles arrive Zara, la demi-sœur de Nick qu’il n’a plus revue depuis qu’elle était enfant. Ils restent tous dans la maison familiale où vit Callie, la fiancée du père. A la lecture du testament, Zara et elle reçoivent une somme d’argent et Nick, tout le reste de la succession, y compris la maison. Zara semble se méfier de Callie, qu’elle accuse d’agir par intérêt. Elle semble également mal supporter que ce soit la marraine du futur enfant. Quand l’avocat de la famille est tué, elle accuse immédiatement Callie qui aurait tout manigancé pour s’accaparer l’héritage. Peu de temps après, Nick est blessé sur un chantier et Haley est agressée chez eux.