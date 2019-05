Ma famille bien-aimée

C’est bientôt l’anniversaire de Cassie. La bonne sorcière souhaiterait le fêter avec toute sa famille et ses amis, mais les choses ne sont pas si simples. Tara et Brandon veulent se marier, mais Jake pense qu’ils sont trop jeunes et qu'ils devraient penser à leurs études. Lori doit écrire un article sur La dame en gris dans le cadre de ses études, mais elle ne parvient pas à savoir ce qui lui est arrivé le jour de son anniversaire. Quand les coïncidences avec l’anniversaire de Cassie se multiplient, Lori commence à s’inquiéter. Gwen voit revenir son fils, Drew, qui n’avait plus donné de nouvelles depuis des années.