Famille décomposée

Jill et Robert forment une famille recomposée avec leurs deux enfants nés d’un précédent mariage. Casey, seize ans, est la fille de Robert et Lydia, sept ans, est la fille de Jill. Ayant toutes deux hérité d’une enfance douloureuse avec une mère déséquilibrée, Casey et Jill ne parviennent pas à nouer de liens affectifs. Très perturbée psychologiquement et convaincue que sa belle-mère lui a pris son père, l’adolescente est en situation de rébellion permanente. Elle va, pour se venger, commettre des passages à l’acte dramatiques. Après avoir assassiné la mère de Jill et son ex-petit ami, elle enlève Lydia et projette de la brûler vive dans la forêt où ses parents l’emmenaient quand elle était enfant.